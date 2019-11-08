Кронпринцессу Швеции осудили за хиджаб

Кронпринцесса Королевства Швеция Виктория получила в свой адрес массу критики из-за того, что во время своей поездки в Боснию и Герцеговину надела хиджаб во время посещения мечети в Сараево. Об этом пишет шведское новостное интернет-издание Fria Tider.

Согласно информации, посещая одну из мечетей, наследная принцесса Швеции надела хиджаб, что вызвало поток критики со стороны шведских пользователей соцсетей.

«Кронпринцесса Виктория разочаровала. Она надела мусульманский хиджаб во время поездки в Сараево», — пишет один из пользователей сети.

Отмечается, что в поездке королевская чета помимо мечети посетила также сербскую православную церковь, католический собор и синагогу.