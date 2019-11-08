Британии больше не будет

Леонид Швец, автор haqqin.az 16:12

Европейский Союз дал Британии времени для улаживания дел по Brexit-разводу до 31 декабря. Те, похоже, уже махнули рукой на обстоятельства выхода из европейских структур и сосредоточились на грядущих 12 декабря парламентских выборах. В опросах же, которые не имеют официальных последствий, делятся опасениями, что их страна скоро прекратит свое существование в привычных границах.

Социологическое исследование компании Ipsos MORI показало, что 50% британцев считают, что в ближайшие десять лет Великобритания исчезнет. И лишь 29% уверены, что страна за этот срок не изменится. Это прямое следствие референдума 2016 года о выходе из Европейского Союза. Дело в том, что шотландцы совсем не разделяют желание англичан покинуть ЕС, а северных ирландцев больше пугает перспектива потерять возможность беспрепятственно ездить в Ирландию. А это значит, что и те, и другие могут попытаться сделать все, чтобы остаться в Евросоюзе. Северная Ирландия век назад, в 1920 году, осталась в составе королевства после того, как независимость получила южная часть Ирландии. И вот теперь опять обостряется вопрос об ирландском единстве, снятый, казалось, в рамках единого европейского пространства. Теперь между двумя частями Ирландии, независимой и британской, вновь должна восстановиться ощутимая граница.

С Шотландией дело еще более сложное, поскольку именно Уния между Англией и Шотландией, подписанная в 1707 году, образовала нынешнюю Великобританию. Уйди Шотландия - и уйдет все прежнее величие, страна скукожится в размерах.

Шотландцы уже один раз пытались ответить на вопрос о своей возможной независимости. После того как в Северном море были обнаружены большие запасы нефти и газа, многие в Шотландии задались вопросом о целесообразности делиться доходами от их продажи с англичанами. Стало набирать силу националистическое движение за отделение, которое приводит в пример Норвегию, прекрасно себя чувствующую за счет нефтегазового национального богатства. Проведенный 18 сентября 2014 года референдум показал, что 55,3% проголосовавших против этой идеи, и 44,7% - за. Но тогда никто не знал, что ждет Великобританию впереди, а ее ждал Brexit, который отрезал Шотландию от ЕС вместе с остальными частями королевства. Во время голосования по Brexit шотландцы и северные ирландцы в большинстве голосовали против. Выходит, голоса англичан и валлийцев вынуждают ирландцев и шотландцев покинуть ЕС.