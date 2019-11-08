У партии Зеленского сменился лидер
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Вместо Дмитрия Разумкова партию возглавил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет издание. Решение было принято единогласно. Основными задачами партии Корниенко назвал местные выборы в 2020 году и обновление системы функционирования партий.
«Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство про политические партии»,— сказал Александр Корниенко.