У партии Зеленского сменился лидер

Вместо Дмитрия Разумкова партию возглавил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет издание. Решение было принято единогласно. Основными задачами партии Корниенко назвал местные выборы в 2020 году и обновление системы функционирования партий.

«Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство про политические партии»,— сказал Александр Корниенко.