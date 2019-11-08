Иран и Россия начали строить второй блок АЭС «Бушер»

На торжественной церемонии присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. По словам проектировщика, фундамент для второго энергоблока уже заложен, теперь будут вестись работы по бетонированию. Для строительства второго энергоблока будет использовано 6 тыс. тонн бетона.

АЭС «Бушер» начал строить еще в 1975 году немецкий концерн Kraftwerk Union, но после заморозил проект. В 1992 году Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии и заключили договор о продолжении строительства. В 2010 году станцию запустили. В 2016 году Москва и Тегеран начали строительство второй очереди АЭС стоимостью $10 млрд. В октябре 2017 года «Росатом» сообщил о начале строительных работ на котловане основных зданий. Первый камень в будущий энергоблок был заложен еще в 2016-м.