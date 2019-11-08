Моралес объявил о новых выборах в Боливии Оппозиция добилась своего?
В Боливии пройдут новые выборы главы государства, об этом заявил президент страны Эво Моралес на фоне массовых беспорядков.
«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Высший избирательный суд Боливии ранее признал, что Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. В Боливии вспыхнули массовые протесты, начались забастовки. Меса заявил, что диалог с властью невозможен, президент Моралес должен пойти на уступки и назначить проведение новых выборов главы государства.