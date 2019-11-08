Больше не Израиль: Иордания вернула контроль над "островом мира"
Военнослужащие вооруженных сил Иордании подняли знамя королевства над расположенном на реке Иордан анклавом Эль-Бакура, известном в Израиле как "остров мира". Тем самым Эль-Бакура (Нахараим), которую в последние 25 лет арендовал Израиль, была возвращена Иордании, пишет NEWSru.co.il.
Возврат территорий стал одной из главных тем выступления короля Абдаллы Второго на открытии очередной сессии парламента королевства.
"Мы вернули полностью под свой контроль Эль-Бакуру и Гамру, иорданский суверенитет восстановлен над каждой пядью этой земли", — цитирует короля ТАСС.
По словам Абдаллы II, пограничной проблемы больше не существует. Последние израильские поселенцы покинули принадлежащие Иордании земли 9 ноября.
Отметим, что согласно условиям мирного договора, подписанного в октябре 1994 года премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и королем Иордании Хусейном, территории признавались иорданскими, но израильтяне получали их в аренду на 25 лет.