Больше не Израиль: Иордания вернула контроль над "островом мира"

Военнослужащие вооруженных сил Иордании подняли знамя королевства над расположенном на реке Иордан анклавом Эль-Бакура, известном в Израиле как "остров мира". Тем самым Эль-Бакура (Нахараим), которую в последние 25 лет арендовал Израиль, была возвращена Иордании, пишет NEWSru.co.il.

Возврат территорий стал одной из главных тем выступления короля Абдаллы Второго на открытии очередной сессии парламента королевства.