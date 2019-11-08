В то время как оркестр играл праздничную музыку, кортеж из 400 автомобилей медленно двигался по улицам столицы Страны восходящего солнца. Автоколонну сопровождали мотоциклы и машины полиции.

Император Нарухито и императрица Масако приветствовали подданных, сидя в открытом седане Toyota Century. Нарухито был одет в черный фрак, Масако выбрала для праздничного мероприятия длинное белое платье и тиару, которая сверкала на солнце. В параде также приняли участие члены монаршей семьи и правительственные чиновники, в том числе премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Улицы были заполнены десятками тысяч граждан, многие размахивали флагами и делали фотографии на телефоны. По оценке правительства, в торжественной церемонии приняло участие около 119 000 человек. Это на две тысячи человек больше, чем было 30 лет назад во время восшествия на престол его отца – ныне почетного императора.

Первоначально парад должен был состояться 22 октября – в день, когда император Нарухито официально объявил о вступлении на престол в соответствии с конституцией Японии. Однако в тот момент Япония боролась с последствиями разрушительного тайфуна, поэтому мероприятие было перенесено.