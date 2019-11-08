Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился с руководителями ряда ведущих нефтекомпаний мира.

Как передает Report, первую встречу Ровнаг Абдуллаев провел с президентом Китайской национальной нефтяной компании (CNPC) Вангом Йилином. Президент SOCAR и глава CNPC обсудили вопросы сотрудничества и перспективы партнерства. Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Текущие проекты, обсуждения будущих планов и двустороннего сотрудничества были в центре внимания встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с главой нефтяной компании Saudi Aramco Амином Х.Нассером.

Ровнаг Абдуллаев также встретился с генеральным директором французской компании Total Патриком Пуянне и президентом BP Бобом Дадли, в ходе встреч обсуждались вопросы о взаимном сотрудничестве и планы на будущее.