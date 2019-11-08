В Афганистане заявили о победе над ИГИЛ

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» разгромлена на территории Афганистана, заявили в МВД этой страны, передает ТАСС.

По словам исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуда Андраби, крупные подразделения боевиков разгромлены, а члены мелких ячеек сдаются вооруженным силам: «Те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций».

Также глава МВД отметил, что местные жители массово поддерживают афганских военных и «не позволят никакой иностранной террористической сети закрепиться на земле Афганистана».