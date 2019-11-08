США обещали «заняться» новым главарем ИГ

Военные США располагают информацией о новом главаре террористической группировки «Исламское государство» и ждут возможности для проведения операции против него, заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в интервью телеканалу ABC.

Милли подчеркнул, что смерть Абу Бакра аль-Багдади «оказала очень серьезное разрушительное влияние на группировку в целом», передает ТАСС.

«По всей видимости, его заменили другим лидером. У нас имеется большой объем информации о данном лице. В последующие дни, недели и месяцы мы увидим, удастся ли ему собрать по кусочкам свою организацию», – заявил он.

«Мы будем внимательно следить за ним, когда появится возможность, мы займемся и им», – добавил американский генерал.