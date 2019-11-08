Лавров в Ереване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Российский дипломат принял участие в открытии представленной в Национальной галерее Армении экспозиции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает RT.

Визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Зограбом Мнацаканяном. Планируется обсуждение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах, пишет РИА Новости.