Накануне на личные адреса трех сотрудников петербургского ТЦ «Галерея» пришло письмо с угрозой теракта в двух ТЦ - «Галерея» и «Жемчужная плаза». Письмо с угрозами было подписано якобы дочерью московского адвоката (имя которого не указывается), ранее угрожавшего взорвать две станции питерского метро.

Как стало известно АН «Оперативное письмо», авторы письма пообещали кровавую месть за «оккупацию» исламских республик Северного Кавказа и за Сирию путем подрыва одновременно 15 бомб в «Галерее» и в «Жемчужной плазе». Якобы партия взрывчатого вещества ими была доставлена «из Сирии через Турцию и Азербайджан в Дагестан».

Кроме того, после взрыва анонимы грозили выжившим посетителям отравляющим газом - для этого подготовлено семь баллонов, которые будут подорваны отдельными взрывными устройствами.