От имени адвоката угрожали взорвать два центра в Петербурге «взрывчатку везли через Азербайджан»
Накануне на личные адреса трех сотрудников петербургского ТЦ «Галерея» пришло письмо с угрозой теракта в двух ТЦ - «Галерея» и «Жемчужная плаза». Письмо с угрозами было подписано якобы дочерью московского адвоката (имя которого не указывается), ранее угрожавшего взорвать две станции питерского метро.
Как стало известно АН «Оперативное письмо», авторы письма пообещали кровавую месть за «оккупацию» исламских республик Северного Кавказа и за Сирию путем подрыва одновременно 15 бомб в «Галерее» и в «Жемчужной плазе». Якобы партия взрывчатого вещества ими была доставлена «из Сирии через Турцию и Азербайджан в Дагестан».
Кроме того, после взрыва анонимы грозили выжившим посетителям отравляющим газом - для этого подготовлено семь баллонов, которые будут подорваны отдельными взрывными устройствами.
Подписаны письма якобы именем дочери московского адвоката, ранее угрожавшего взорвать две станции питерского метро.
Издание напоминает, что письмо с угрозами поступило 7 ноября на официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен» с бесплатной электронной почты, состоявшей из номера мобильного телефона. В открытом доступе член палаты адвокатов Москвы указывает его как свой. Юрист известен своей яростной критикой действующей власти. 8 ноября было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Причастен ли адвокат к преступлению или его подставили, устанавливается.
По информации издания, был проведен осмотр зданий и прилегающей территории, ничего опасного там не нашли, эвакуацию также не проводили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении авторов письма.