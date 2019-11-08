«Карабах» теряет очки, но продолжает уверенно лидировать
Чемпион Азербайджана «Карабах» после обидного поражения от АПОЭЛ (1:2) в Лиге Европы потерял очки и в матче национального чемпионата.
«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова не смог одолеть «Зиря» - 1:1. На гол Магайе Гейе на 5-й минуте гости ответили мячом Ричарда Гадзе на 69-й.
Несмотря на потерю очков, агдамский клуб продолжает уверенно лидировать. Накануне главный преследователь «Карабаха» - «Нефтчи» - проиграл «Кешля» со счетом 1:2 и упустил 2-е место.
В двух других матчах 11-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Габала» - «Сабаил» - 3:0, «Сабах» - «Сумгаит» - 1:3.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 27 очков (11 матчей)
2. «Кешля» - 19 (11)
3. «Нефтчи» - 18 (11)
4. «Сумгаит» - 14 (11)
5. «Сабаил» - 11 (11)
6. «Зиря» - 11 (11)
7. «Сабах» - 10 (11)
8. «Габала» - 9 (11).