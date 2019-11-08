Дроны и лазеры помогли найти древнее поселение инков

О существовании древнего города археологи знали и раньше. Однако с помощью дронов и лазерной технологии LiDAR исследователи смогли увидеть гораздо больше деталей древнего поселения инков.

Древний город расположен очень высоко в горах — на высоте 3,9 км, то есть на 1,5 километра выше Мачу-Пикчу. Технология LiDAR позволила команде исследователей заглянуть сквозь густые кустарники и кактусы, которые покрывают горную вершину. Съемка велась с помощью специальных приборов, установленных на дронах, которые испускают импульсы лазерного света в сторону земли сотни тысяч раз в секунду.

Собранные данные затем используются для создания детальных 3D-карт, которые показывают любые объекты, в том числе древние, которые обычно не видны.

Исследователи отмечают, что это поселение было в некотором роде шаблоном для Мачу-Пикчу, который был основан в середине XV века.