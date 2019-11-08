В Таллине снег будут убирать роботы

Мы хорошо знаем и уже привыкли, что домашние пылесосы-роботы для уборки квартир предлагают многие торговые центры и интернет-магазины. Но вот подобная техника для очистки городских улиц от снега — это что-то совсем неожиданное. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Postimees, разработка — плод усилий стартапа под названием Lumebot.

По замыслу создателей этого вида городской техники, такое изделие можно будет использовать не только для уборки снега, но и для очистки улиц от опавшей листвы и мусора. Вес «робота-дворника» 500 килограммов. Он способен убирать до 5 тысяч квадратных метров территории, что составляет около 12 километров поверхности тротуаров.

Первые новинки выйдут на улицы Таллина уже в этом месяце. Один из создателей компании Lumebot Каспар Кикерпилль считает, что роботы хорошо подходят для уборки в течение всего года тротуаров, парковок и других территорий. Устройства оснащены высокотехнологичными датчиками. Это позволяет им безопасно маневрировать рядом с людьми, а также объезжать различные препятствия.

Одна из четырехколесных моделей, предназначенная для уборки снега, оснащена навесной лопатом-щитом. Есть и шестиколесный вариант.

У компании уже есть первый клиент — научный парк Tehnopol в одном их районов Таллинна. Здесь уже «трудятся» роботы-уборщики.

В самой компании 9 молодых людей, с хорошим образованием, которые объединили свои усилия на эффективной борьбе со снегом, концентрируясь прежде всего на создании полностью автономных роботов, исключающих управление действиями со стороны человека.

Несомненно, инновационная разработка эстонских изобретателей вызовет интерес, особенно в северных странах, где зимы по-прежнему холодные и снежные.

Во многих странах СНГ, даже в условиях неустойчивых погодных условий, люди страдают от внезапно выпавшего «белого бедствия», когда вышедшая на улицы техника не справляется с объемом работ. Но главное еще и то, что многие участки тротуаров около частных или даже муниципальных домов остаются нечищенными. Та же беда с парковочными стоянками: либо дворники не справляются, либо не хватает средств для найма уборочных мини-тракторов.

В этих случаях эстонская новинка пришлась бы весьма кстати постсоветским странам.