Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 21:38

В Польше продолжают фиксировать самый низкий уровень безработицы за 30 лет. В октябре он составил 5,1 процента. Об этом сообщило Польское радио, ссылаясь на данные министерства семьи, труда и социальной политики. Вице-министр Станислав Швед сообщил, что на конец октября во всей Польше было почти 842 тысячи безработных, что на 9,1 тысячи меньше, чем в конце сентября. Появились новые рабочие места в нескольких воеводствах — на юге, юго-востоке и в центральной части страны. Возросло в октябре на 111 тысяч число вакансий, что говорит о растущих темпах развития экономики Польши.

«Я думаю, что эти данные свидетельствуют о хорошей или очень хорошей ситуации на рынке труда. Лидером с самым низким уровнем безработицы является Великопольское воеводство, - 2,8 процента. На противоположном полюсе Варминьско-Мазурское — 8,6. То есть разница между воеводствами уменьшается», - с удовлетворением отметил вице-министр. Объявленный уровень безработицы ставит Польшу на 7-е место в Евросоюзе. Надо заметить, что в Польше, по оценкам Национального банка, ежегодный рост валового внутреннего продукта на 0,3 — 0,9 процента обеспечивают украинские гастарбайтеры. Сейчас, по неофициальным оценкам, в Польше живут и работают более миллиона выходцев из Украины. Бывая в Варшаве, Кракове, Быдгощи, Вроцлаве я часто слышу украинскую речь. Многие из них заняты на стройках, немало обеспечены работой в сфере обслуживания, на транспорте. Большинство неплохо владеют польским языком. Обедая в кафе, ресторанчиках, я не раз прислушивался к польскому языку, на котором говорят бармены, официантки — часто можно сразу понять, что они приехали с берегов Днепра или Тиссы, из Киева или Ивано-Франковска. С некоторыми разговаривал, узнавал немного о жизни в чужой стране. Летом немало украинских девушек и юношей работают в кафе официантами — студенты польских университетов так подрабатывают в сезон.

В прошлом году в маленьком городке на юге Польши с украинским приятелем — художником, который несколько лет перебрался жить сюда, пили кофе в симпатичном кафе. Бармен — приветливая девушка, прекрасно владеющая польским, как оказалось, украинка. Приехала сюда подзаработать денег. Но оставаться насовсем не собирается — хочет вернуться домой, выйти замуж, завести семью. Польские работодатели охотно берут на работу украинцев. Они покладисты, в основном прекрасные работники, быстро осваивают польский язык, близки по менталитету, много общего в истории и культуре. Поляки, которые пользуются преимуществами Шенгенской зоны, давно мечтали о таком же режиме с великой державой за океаном. И вот случилось! Только что президент Польши Анджей Дуда сообщил, что долгожданный безвизовый въезд для поляков в Соединенные Штаты Америки начнется в понедельник 11 ноября.