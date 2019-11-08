Маньяк-невидимка убил 32 женщин и... пропал

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МВД России обновило ориентировку на поволжского маньяка-убийцу, жертвами которого, как утверждает следствие, стали 32 пенсионерки в разных регионах страны. За голову самого разыскиваемого преступника России объявлено вознаграждение в 3 миллиона рублей. Преступления он совершал на протяжении восьми лет по старой испытанной еще в советские времена схеме – проникал в квартиры пожилых людей, представившись социальным работником или коммунальщиком, сообщает «Лента.ру».

Большую часть убийств маньяк совершил, по данным следствия, еще в 2011-2012 годах на Урале и в Поволжье. Убийца практически не брал сбережений своих жертв, не оставлял улик за собой. В большинстве своем его жертвы – это одинокие пенсионерки от 75 до 90 лет, причем проживали они в пятиэтажках. Иногда он предлагал им еще на улице поднести до квартиры тяжелые сумки. «Работает» всегда в перчатках, а на месте убийства рассыпает порошок, сбивая тем самым собак-ищеек. При всей тщательности, он все же допускал ошибки. Так, однажды ему пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы не попасться в руки полиции. А в другой раз он засветился в камере видеонаблюдения, установленной в подъезде.