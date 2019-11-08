Маньяк-невидимка убил 32 женщин и... пропал
МВД России обновило ориентировку на поволжского маньяка-убийцу, жертвами которого, как утверждает следствие, стали 32 пенсионерки в разных регионах страны. За голову самого разыскиваемого преступника России объявлено вознаграждение в 3 миллиона рублей.
Преступления он совершал на протяжении восьми лет по старой испытанной еще в советские времена схеме – проникал в квартиры пожилых людей, представившись социальным работником или коммунальщиком, сообщает «Лента.ру».
Большую часть убийств маньяк совершил, по данным следствия, еще в 2011-2012 годах на Урале и в Поволжье. Убийца практически не брал сбережений своих жертв, не оставлял улик за собой. В большинстве своем его жертвы – это одинокие пенсионерки от 75 до 90 лет, причем проживали они в пятиэтажках. Иногда он предлагал им еще на улице поднести до квартиры тяжелые сумки. «Работает» всегда в перчатках, а на месте убийства рассыпает порошок, сбивая тем самым собак-ищеек.
При всей тщательности, он все же допускал ошибки. Так, однажды ему пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы не попасться в руки полиции. А в другой раз он засветился в камере видеонаблюдения, установленной в подъезде.
Поскольку с 2012 года никаких свидетельств о нем не поступало, полиция считает, что преступник либо где-то «отлеживается», либо успешно сменил регион и рабочий метод. Говорить об этом позволяет широкая география его преступлений: Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская, Самарская и Ивановская области, пишет издание Новые известия.
Одна из его жертв – пенсионерка с Поволжья выжила и рассказала следователям о его приметах.
Долгое время следствие считало его работником социальных или медицинских служб, который отбирал своих жертв по базе данных. Составлен его психологический портрет, из которого следует, что убийца наверняка рос без отца и его могла воспитывать бабушка, с которой он поссорился. Мог он также получить тяжелую психологическую травму, либо от матери, либо от пожилой близкой родственницы.
Другие эксперты уверены, что от убийств он получает удовольствие, жертв душит, над ними не издевается, а следовательно, они ему безразличны.
Геномный анализ доказал, что все убийства в разных регионах совершил один человек, но тот факт, что с 2012 года он больше нигде не засветился, заставляет следователей думать, что он мог уехать в другую страну. Правда, по оперативным данным, нигде за рубежом такого рода преступлений в последние годы не совершалось. Не исключен вариант и смерти самого убийцы.