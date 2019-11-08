Прокремлевская партия сорвала в Берлине антироссийское решение

Перед голосованием депутаты от этой партии засомневались в наличии кворума и потребовали поименного голосования. Необходимое количество — 355 депутатов, а в зале фактически голосовали только 133 члена парламента.

Прокремлевские правые из партии «Альтернатива для Германии» в ночь на 8 ноября перенесли голосование в Бундестаге. На заседании немецкого парламента предполагалось решить вопрос по законопроекту имплементации поправок в Газовую директиву Евросоюза, касающуюся газопроводов, идущих из третьих стран (то есть из России), в том числе Nord Stream-2.

Немецкое агентство dpa, распространившее эту новость, отметило, что предложение было внесено гораздо позднее полуночи, около 2 часов ночи. В такое время кворума обычно не бывает — депутаты тоже люди, и хотят ночью спать, а не работать. Так что расчет правых добиться своей цели простым бюрократическим приемом был верен.

Не состоялось голосование не только по газопроводу, но и по соглашению о социально-страховом обеспечении с Украиной и по перераспределению сельскохозяйственных субсидий ЕС в интересах сохранения природы.

Haqqin.az уже не раз сообщал о перипетиях вокруг газовой трубы, идущей из России по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Напомним, что в так называемую газовую директиву Евросоюза в апреле текущего года были внесены изменения, согласно которым все газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран должны будут работать по европейским правилам. А их по документу целых четыре.

Первым правилом предусмотрено, что транспортировкой газа не может заниматься та же самая компания, которая добывает «голубое топливо» и его же продает. То есть необходимо разъединение активов.

Второе правило гласит, что к трубопроводу должны иметь доступ третьи компании. Третье условие — конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны-получателя. И четвертое — газопровод должен будет работать прозрачно, прежде всего в вопросе безопасности поставок.

Поправки, о которых идет речь, больно ударят по Nord Stream-2, который не соответствует европейским нормативам. Потому что действие Газовой директивы затронет не только строящиеся нитки, но и уже действующие, введенные в строй после 23 мая 2019 года.

Лоббисты в Германии, весьма влиятельные персоны, хотят, чтобы национальный регулятор сделать исключение для Nord Stream-2, оставив „Газпрому” монопольное право добывать, транспортировать, продавать стратегическое сырье в Европу. Еврокомиссия вряд ли это позволит, имея возможность заблокировать лоббистский ход. Но у немцев, имеющих свои интересы во взаимоотношениях с Москвой, есть в запасе туз - они могут заключить прямое межправительственное соглашение Берлина с Москвой, чтобы ввести новый газопровод в действие. Понятное дело, одним из троянских коней является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который многие годы возглавляет комитет акционеров Nord Stream. Он успешно продавил прокладку первой нитки газопровода и последовательно продвигал то же самое по отношению ко второй.

Впрочем, этот козырь в сочетании с позицией Шредера уязвим: если Брюссель не даст согласие, Nord Stream-2 все-таки встанет. И тогда Москве, чтобы получить хоть что-то в этой войне, придется уступить Брюсселю.