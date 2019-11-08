В Грузии протестующие не смогли остановить показ фильма о геях

Согласно информации, начавшиеся у зданий кинотеатров 8 ноября протесты продолжились и в субботу и воскресенье, однако число участников акций сократилось. По данным МВД, 27 человек были арестованы. В отношении трех из них ведется расследование по Уголовному кодексу за насилие и сопротивление полиции.

Несмотря на протесты граждан, в кинотеатрах Тбилиси и Батуми продолжается показ шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет портал «Кавказ.Реалии».

Первые протесты начались в центре Тбилиси 8 ноября недалеко от кинотеатра «Амирани». После того как стемнело, колонна недовольных, число которых достигло нескольких сотен человек, начала двигаться к кинотеатру. Некоторые из участников акций несли в руках горящие файеры и плакаты с текстом «Узаконивание и пропаганда мужеложства — геноцид народа». Среди протестующих были и священники, которые держали в руках церковные свечи и читали молитвы. Также люди скандировали националистические лозунги.

У входа в кинотеатр был организован полицейский кордон с целью не допустить протестующих в здание. К месту прибыл спецназ, оснащенный спецсредствами, в том числе, щитами. При этом показ фильма не был отменен.

Фильм «А потом мы танцевали» снят шведским режиссером грузинского происхождения Леваном Акином. Впервые картину представили публике в мае в рамках неофициальной программы Каннского кинофестиваля. Фильм повествует о жизни молодого танцовщика Мераба, который влюбился в своего соперника Ираклия.