Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22:20

На фоне драматических событий вокруг сирийского Курдистана, как-то за пределами общественного внимания оказались процессы в Украине. Нет, слава богу, там не возобновилось кровопролитие, да и динамика событий далека от ближневосточного трагизма, но для нас, живущих на Кавказе, – они, по идее, должны быть очень даже интересны, более того – поучительны.

Войну заморозим, а там видно будет Сейчас на Донбассе мы наблюдает один в один процесс, который видели не так уж давно в своих странах: окончательное формирование т.н. замороженного конфликта. Очевидно, что войны больше не хочет никто – ни Киев, ни Донбасс, ни Россия. Отсутствие войны это, конечно, хорошо, но оно не гарантирует решения политических проблем. Когда не стреляют – есть более или менее твердая гарантия того, что ситуация не станет хуже и ни одна из сторон не потеряет дополнительный кусок территории, но на этом все. Минус заморозки как раз в этом, что она закрепляет существующее положение если не навечно, то очень надолго. Нам ли этого не знать? Мы уже десятилетия живем в условиях замороженных конфликтов, и как-то даже к ним привыкли. Сейчас аналогичный процесс придется пройти украинцам. Они, естественно, против этого протестуют – вывод правительственных войск из зоны соприкосновения с донбасскими сепаратистами - это признак того, что Киев смирился с тем, что в ближайшее время никакого решения конфликта не будет.

В столице против реализации плана Штайнмайера выступают самые разные силы – от киевских «паркетных» воинов, до настоящих солдат на передовой. Они нутром чуют, что после вывода правительственных войск все останется как есть, а шансы на возвращение потерянных территорий переходят из области теоретических в гипотетические. Впрочем, судя по тому, что выступления не слишком многолюдные для Киева, который помнит 300-тысячные митинги, очевидно, что сейчас большая часть украинского общества в отношении конфликтов находится в той стадии, где мы находились в середине 90-х – крайняя усталость и желание прекратить войну чего бы это ни стоило. Для этого периода характерны апатия и готовность во имя спокойствия отложить решение конфликтов на будущее. Это тоже характерно для заморозки - так же, как и то, что теперь «давайте думать об этом завтра» - станет главным принципом, а ощущение потери земли со временем перерастет из острой в хроническую фазу. Ну да, земли потеряны, территориальную целостность надо восстанавливать, но... Давайте – завтра, не сегодня. После того что украинские и донбасские войска отойдут друг от друга на расстояние, которое будет исключать возможность перестрелки – тогда и наступит замороженная стадия конфликта, в ходе которой каждая сторона остается при своем, и радикальные изменения в раскладе сил станут невозможными. План Штайнмайера – кто «за»? План Штайнмайера ждет тихий, постепенный провал – также, как и любой другой план, составленный людьми с убеждением в том, что землю, потерянную войной - можно вернуть переговорами… Людьми, принадлежащими к поколению, которое не помнит войны, выросло в мире и в процветании, и соответственно, не понимает сути войны... Не понимает ее логику – что она может продолжаться даже когда невыгодно, и принцип «ты мне – я тебе» – в данном случае не работает. Если б он работал, советские войска не оказались бы в центре Берлина, а война вообще бы не началась – но увы, человек – несовершенен и очень часто поступает нелогично, против самого себя. А еще план Штайнмайера – это типичное для современной европейской политики стремление отмахнуться от реальной проблемы. Вот пусть они там о чем-то договорятся, что-то подпишут, помашут флагами, и оставят нас в покое – неважно, что там будет на самом деле, важно, чтоб внешне все было путем, чтоб политики могли спать с чистой совестью. План изначально не мог быть приемлем для Киева, хоть и на нем стоит подпись Леонида Кучмы. Даже если все пойдет как по нотам – что такое Донецкая и Луганская автономия в составе Украины? В глазах официального Киева - это фактически все та же оппозиция, к тому же официально признанная, которая будет блокировать все инициативы, неприемлемые для Кремля, будь то во внутренней политике, и в особенности, во внешней. Конечно, все может измениться, в конце концов, это вам не грузины с абхазами или азербайджанцы с армянами – на Донбассе большинство населения – украинцы, и никакого этнического неприятия с остальными украинцам там нет. Более того, линия размежевания идет по семьям – к примеру, один брат может быть сепаратистом, другой – живет в Киеве и никакие ДНР- ЛНР и близко не признает.