Это академик Мамед Алиев, но фейк

От имени Министерства здравоохранения Азербайджана в социальных сетях рекламируются лекарственные препараты, якобы способствующие похудению. Для убедительности в публикациях указывается бланк Минздрава, а также размещено фото "чудо-препарата" и врача-ученого, якобы работающего заведующим отделением в Республиканском диагностическом центре.

Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил haqqin.az, что министерство не занимается рекламой лекарственных препаратов, а в Республиканском диагностическом центре не работает врач по имени Яшар Абасов.

Пресс-секретарь министерства также отметил, что министерство не несет ответственности за распространение подобной рекламы и рекомендует общественности быть осторожной.