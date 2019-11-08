Джон Болтон решил заняться писательством

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен написать книгу, он уже заключил соответствующее соглашение с издательством Simon & Schuster, сообщает агентство Associated Press.

По словам его источников, договоренности были достигнуты несколько недель назад. Официально о них пока не объявлено. За работу Болтон получит $2 млн.

Название книги пока не уточняется. О чем в ней будет идти речь, также неизвестно.

По сведениям телеканала CNN, планируется, что книга будет опубликована незадолго до президентских выборов в США.