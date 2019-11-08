Лидер Китая впервые за 11 лет приехал в Грецию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня с трехдневным официальным визитом в Грецию, сообщает "Синьхуа".

По данным агентства, это первый визит китайского лидера в Грецию за последние 11 лет. Целью поездки, отмечает агентство, станет "укрепление сотрудничества и традиционных дружеских отношений между двумя странами".

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Си Цзиньпин с 10 по 15 ноября нанесет официальный визит в Грецию, а также примет участие в 11-м саммите БРИКС в Бразилии.