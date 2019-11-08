Внук Ицхака Рабина – Нетаньяху: Отойдите в сторону, уйдите с поста

Как пишет MIGnews, на официальной церемонии на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме внук Рабина - Йонатан Бен Арци призвал Нетаньяху подать в отставку в связи с тремя уголовными делами против него: "Настало время взять на себя ответственность, подавать пример".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху вступил в словесный конфликт с внуком убитого 24 года назад премьер-министра Ицхака Рабина во время ежегодных мемориальных церемоний.

"Если на вашей персоне есть пятно, отойдите в сторону, уйдите с поста", - сказал Бен Арци, напомнив, что Ицхак Рабин подал в отставку с поста премьера в 1977 году, после того как выяснилось, что он и его жена держали незаконные банковские счета.

"Несмотря на то, что он искренне верил, что был подходящим человеком для руководства страной, он решил взять на себя личную ответственность и уйти в отставку, - сказал внук Рабина, добавив: - Чтобы пойти на болезненную личную уступку во имя израильской демократии, чтобы она не была запятнана".

Нетаньяху ответил Бен Арци во время своей речи в Кнессете: "К моему сожалению, в этом году были и те, кто решил использовать государственную мемориальную службу для вопиющих и постыдных политических атак, которые больше всего вредят памяти Ицхака Рабина".

В свою очередь президент Реувен Ривлин предостерег от превращения памяти об Ицхаке Рабине в политическую игру.