Как бизнесмен Петросян ищет нефть в Армении

Как пишет издание, с 2013-го по 2018 год компания Петросяна искала в Армении нефть и газ. По его словам, компания в ходе разведки выделила 13 участков, перспективных с точки зрения месторождений нефти и газа, в январе 2015 года заявила об установленных запасах газа в 15 миллиардов кубометров (!), а также о прогнозных ресурсах до ста миллиардов.

Месторождения нефти и газа в Армении есть, организовать добычу вполне возможно, однако нынешние власти страны не уделяют внимания этому вопросу, заявил в интервью Sputnik Армения бизнесмен, основатель компании "Интеграл Петролеум" Вачаган Петросян.

В конце 2017 года у "Интеграла" истек срок разведочной лицензии, и правительство не стало продлевать ее на том основании, что компания не выполнила обязательств.

С 2018 года блок территорий, где вел разведку "Интеграл", заняла другая компания. По словам Петросяна, непонятно, почему этот проект передали другим, если работу "довольно успешно" вела его компания.

"Интеграл" оспорил решение государства в Административном суде, выдвинув 18 пунктов с вопросами. За это время в Армении сменилась власть, однако отношение к разведке нефти и газа, к сожалению, не изменилось, сокрушается предприниматель.

"...Приходится признать: как бывшие, так и новые власти не дают нам возможности заложить в Армении основы нефтегазовой промышленности, которая так важна для безопасности нашей страны", - заявил Петросян.