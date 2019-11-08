Армия призвала президента Боливии уйти в отставку

Вооруженные силы Боливии призвали президента страны Эво Моралеса уйти в отставку, чтобы обеспечить стабильность в стране. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в воскресенье Эво Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов, передает РИА Новости.

Его главный соперник на выборах Карлос Меса и другие оппозиционеры заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку. Моралес назвал это требование попыткой госпереворота.