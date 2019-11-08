Британские пенсионеры увлеклись кокаином

В Великобритании в последние десять лет зафиксирован рост числа пенсионеров, которые были госпитализированы из-за психических расстройств, вызванных употреблением кокаина, пишет The Sunday Times со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения страны.

Согласно информации ведомства, за последний год в Англии от последствий употребления кокаина проходили лечение 379 пенсионеров в возрасте от 60 лет, в то время как десять лет назад их было только 45. Число таких пенсионеров возрастом от 90 лет увеличилось с двух до десяти, передает Интерфакс.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что рост числа пожилых людей, попавших в больницу из-за употребления наркотиков, обусловлен увеличением продолжительности жизни в стране, снижением цен и повышением чистоты наркотиков.