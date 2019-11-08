Боливийский телеканал Unitel сообщил, что самолет президента страны Эво Моралеса Аймы вылетел из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас, передает Интерфакс.

В свою очередь боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешения у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.

По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.