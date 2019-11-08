Эво Моралес покинул Ла-Пас видео; обновлено 01:01

Боливийский телеканал Unitel сообщил, что самолет президента страны Эво Моралеса Аймы вылетел из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас, передает Интерфакс.

В свою очередь боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешения у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.

По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

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Самолет президента Боливии Эво Моралеса вылетел из столицы страны Ла-Паса, в то время как в республике проходят протесты с требованием его отставки. Об этом сообщает газета Pagina Siete.

Пока неизвестно, находится ли Моралес на борту самолета и куда направляется воздушное судно.

Отметим, что ранее командующий Вооруженными силами Боливии Ульямс Ромеро призвал Моралеса уйти в отставку.

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