Президент Боливии объявил об отставке: «Мы продолжим бороться»

Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке, сообщает ТАСС.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - сказал Моралес в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Теперь уже экс-президент назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом: "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир".

"Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - подчеркнул Моралес.

Моралес возглавлял Боливию с 2006 года. Он стал первым представителем коренного населения — индейцев на высшем посту в стране.