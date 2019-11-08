Грабители похитили слитки золота на $26 млн в Мексике
Вооруженные лица в мексиканском штате Сонора напали на грузовик компании SVD, перевозивший золото. Преступникам удалось похитить 47 слитков общей стоимостью 500 млн песо (около 26 млн долларов), сообщила газета El Debate.
По предварительным данным, злоумышленников было трое. Они перехватили грузовик с ценным грузом, заставили охранников выйти из автомобиля, после чего избили их, забрали слитки и скрылись.
Официального подтверждения данной информации пока нет.