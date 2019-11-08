В правительстве поняли: «Мое дело - не сторона, а экономика» актуально
Как уже сообщал ранее haqqin.az, в Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций прошел Четвертый международный банковский форум. Целью проведения форума явилось обсуждение инициатив и предстоящих вызовов по переходу экономики на безналичные расчеты. А также текущей ситуации и будущих тенденций в области оцифровки и финансовых технологий, новых банковских продуктов, вопросов влияния этих процессов на дальнейшее усиление финансовой устойчивости банков. В центре внимания специалистов был вопрос цифровизации банков.
В Азербайджане цифровизация банковского сектора носит системный характер. Этот процесс осуществляется в рамках электронизации всех органов власти, чего упорно добивается президент Ильхам Алиев. Но, надо прямо сказать, что банковский сектор страны подвержен электронизации больше других сфер. Более того, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы даже заявил, что Азербайджан является лидером в области цифровизации. По его словам, в стратегических дорожных картах рассчитаны прямые и косвенные экономические последствия цифровизации. В частности, широкое внедрение цифровых платежей будет способствовать значительному снижению объемов теневой экономики в стране, ведению учета платежей, полному оформлению добавленной стоимости в экономике и увеличению налоговых поступлений.
Реализация этого приоритета обусловит дальнейшее повышение прозрачности в торговых операциях и расчетах, в целом в финансовой системы, тем самым увеличив реальный ВВП в 2020 году на 40 млн манатов напрямую, и на 15 млн манатов косвенно, что в целом даст рост на 55 млн манатов. А цифровизация механизма регулирования экономических процессов приведет к повышению эффективности в финансово-банковском секторе страны и росту реального ВВП на 120 млн манатов напрямую и около 15 млн манатов косвенно, что в общем даст рост на 135 млн манатов. В целом же экономические реформы, кроме указанных преимуществ, обеспечат рост доступа населения и предприятий к финансовым услугам и увеличению инвестиционных возможностей банковского сектора.
А с целью дальнейшего улучшения работы в этой сфере Палата финнадзора разработала законопроект "О платежных услугах и платежных системах", который намерена до конца текущего года представить в Кабмин. Как отметил исполняющий обязанности председателя правления Палаты Ибрагим Алышов, законопроект, регулирующий деятельность платежных систем, уже подготовлен и согласован с соответствующими госорганами.
Кроме того, по его словам, Палата уже разработала ряд правил для применения закона после его принятия. Принятие данного закона позволит увеличить конкурентоспособность компаний, представляющих различные платежные услуги, а также расширить им выход к финансовым инструментам. Закон также позволит улучшить положение микрофинансовых компаний страны. Данный документ призван обеспечить правовую базу для выпуска электронных денег и прочих новых финансовых инструментов, а также расширить список участников финансового рынка.
Не остается в стороне и Центробанк, который уже в первом квартале 2020 года запустит в широкое пользование систему цифровой идентификации. По словам директора департамента информационных технологий Центробанка Фарида Османова, к концу года будет завершен процесс ввода системы цифровой идентификации на основе технологии блокчейн. А в эксплуатацию она войдет уже в первом квартале 2020 года. Проект предназначен для повышения уровня безопасности личных данных, передаваемых кредитным организациям, он также позволит проводить большинство операций на удаленной основе. Причем, вначале на «удаленку» планируется перевести открытие счетов юридическим и физическим лицам, потом другие банковские услуги. А на завершающем этапе планируется автоматизировать мониторинг средств, направленных на финансирование терроризма и отмывание "грязных" денег. Прямым же итогом всего этого будет переход Центробанка на открытый банкинг.
Вот, пожалуй, краткий обзор проделанной и планируемой на ближайшую перспективу работы заинтересованными ведомствами по цифровизации банковского сектора страны. Их руководители и раньше говорили о необходимости улучшения работы банковской системы. И каждое ведомство делало для этого большую работу. Но чувствовалось, что действуют они как-то разрозненно, не хватало то ли смелости, то ли еще каких-то качеств для объединения усилий, что было необходимо для решения поставленной главой государства задачи. Но, кажется, уже остались позади все эти недомолвки и недоразумения ведомственного характера. Как показывает практика последнего времени, банковско-финансовый сектор сумел преодолеть традиционные узковедомственные интересы и сменить позицию «мое дело сторона » на объединение усилий для достижения общих интересов для укрепления финансовой системы и экономики страны.