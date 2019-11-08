Как уже сообщал ранее haqqin.az, в Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций прошел Четвертый международный банковский форум. Целью проведения форума явилось обсуждение инициатив и предстоящих вызовов по переходу экономики на безналичные расчеты. А также текущей ситуации и будущих тенденций в области оцифровки и финансовых технологий, новых банковских продуктов, вопросов влияния этих процессов на дальнейшее усиление финансовой устойчивости банков. В центре внимания специалистов был вопрос цифровизации банков.

В Азербайджане цифровизация банковского сектора носит системный характер. Этот процесс осуществляется в рамках электронизации всех органов власти, чего упорно добивается президент Ильхам Алиев. Но, надо прямо сказать, что банковский сектор страны подвержен электронизации больше других сфер. Более того, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы даже заявил, что Азербайджан является лидером в области цифровизации. По его словам, в стратегических дорожных картах рассчитаны прямые и косвенные экономические последствия цифровизации. В частности, широкое внедрение цифровых платежей будет способствовать значительному снижению объемов теневой экономики в стране, ведению учета платежей, полному оформлению добавленной стоимости в экономике и увеличению налоговых поступлений.

Реализация этого приоритета обусловит дальнейшее повышение прозрачности в торговых операциях и расчетах, в целом в финансовой системы, тем самым увеличив реальный ВВП в 2020 году на 40 млн манатов напрямую, и на 15 млн манатов косвенно, что в целом даст рост на 55 млн манатов. А цифровизация механизма регулирования экономических процессов приведет к повышению эффективности в финансово-банковском секторе страны и росту реального ВВП на 120 млн манатов напрямую и около 15 млн манатов косвенно, что в общем даст рост на 135 млн манатов. В целом же экономические реформы, кроме указанных преимуществ, обеспечат рост доступа населения и предприятий к финансовым услугам и увеличению инвестиционных возможностей банковского сектора.

А с целью дальнейшего улучшения работы в этой сфере Палата финнадзора разработала законопроект "О платежных услугах и платежных системах", который намерена до конца текущего года представить в Кабмин. Как отметил исполняющий обязанности председателя правления Палаты Ибрагим Алышов, законопроект, регулирующий деятельность платежных систем, уже подготовлен и согласован с соответствующими госорганами.