В Румынии не смогли избрать президента: будет второй тур

На президентских выборах в Румынии, прошедших в воскресенье, по данным exit-poll, лидирует действующий президент Клаус Йоханнис, который набирает 39%. Данные опроса показывают, что 24 ноября состоится второй тур выборов.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты,передает РИА Новости.

На пост президента Румынии претендуют 14 кандидатов, главным претендентом является действующий президент Клаус Йоханнис, который выступает за тесное сотрудничество с ЕС и проявляет себя, как ярый государственник. Согласно результатам exit-poll, на втором месте может оказаться экс-премьер Виорика Данчилэ, сделавшая ставку на голоса женщин, поскольку планирует стать первой женщиной-президентом Румынии.

Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если же голосов будет меньше, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.