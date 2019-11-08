Венесуэла и Куба события в Боливии назвали госпереворотом

Президент Венесуэлы добавил, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма".

Отставку президента Боливии Эво Моралеса и в Кубе назвали госпереворотом. "МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации для борьбы за жизнь и свободу Эво", - написал в Twitter глава МИД этой страны Бруно Родригес Паррилья.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что произошедшее подвергает опасности демократию в Боливии. "Правые политики с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - написал политик в Twitter.