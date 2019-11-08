В своем выступлении на 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров еще раз напомнил властям Армении, как они сами себя изолировали от мира. Отметив, что нерешенные конфликты в регионе ОЭС, в том числе армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют всестороннему сотрудничеству членов организации, азербайджанский министр подчеркнул важность их решения для дальнейшего развития взаимосотрудничества.

В частности, министр выразил сожаление в связи с тем, что продолжающиеся конфликты – это не только отражение политических реалий, но и ущерб для экономических возможностей региона. «Например, если бы не оккупация Арменией наших территорий, эта страна имела бы прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыван», - сказал он. Тем самым азербайджанский министр доказал абсурдность сегодняшних утверждений армянских политиков, будто Азербайджан и Турция заблокировали «бедную многострадальную» страну от внешнего мира.

Лучшего доказательства, пожалуй, и не найти. Мол, была у вас дорога в Иран, сами добились ее закрытия. А теперь обвиняете чуть ли не весь мир, который отказывается помочь вам проложить бесперспективную железную дорогу стоимостью в миллиарды долларов в Иран. Зачем же было ломать действующую? И не только в Иран, но и в Россию. Да, в советские годы у Армении была прекрасная железнодорожная связь с Россией, которая осуществлялась через территорию Азербайджана. Но именно агрессивная политика армянских властей привела ее к войне с единственной страной, которая обеспечивала ей такое преимущество.

Но то ли армянские политики не могут понять простой истины – хочешь выйти из блокады, помирись с Азербайджаном. То ли они просто пытаются настроить против нас весь мир. Но армянские власти упорно продолжают строить грезы о новых железных и автомобильных дорогах, минуя Азербайджан или Турцию. Хотя достаточно просто взглянуть на любую карту, чтобы понять – это невозможно. Правда, у Армении есть границы еще с двумя странами – Грузией и Ираном. Но Тбилиси не имеет смысла портить отношения с Баку, который является для нее надежным экономическим подспорьем, а Тегерану еще долго будет не до навязчивого соседа - вечного просителя. Да и остальной мир давно уже раскусил и недальновидность их политики, и ее провокационный характер.

А Азербайджан тем временем, словно назло губящим свою страну политикам, стал признанным международным транспортным хабом, где пересекаются такие важнейшие транспортные коридоры, как Север-Юг и Восток-Запад. Чего стоит одно строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Прекрасно понимая перспективность этого проекта дороги, Ереван всячески пытался помешать его реализации, используя для этого все свои каналы далеко за пределами своей страны. Но трудности были преодолены, в чем опять-таки не последнюю роль сыграл Баку. Более того, БТК и новый международный морской порт в Баку, ставший логическим продолжением этого проекта, обеспечили возможность соединения стальными путями Китая и всей Юго-Восточной Азии с Европой.

Сегодня по БТК ежемесячно перевозится уже около 1 млн тонн грузов, и этот объем будет расти из года в год. В скором времени намечается наладить и пассажироперевозки. А Армения вновь осталась в стороне от такого жизненно важного для нее проекта. Нет, здесь ясно представляли себе уходящие из-под носа прекрасные перспективы. В начале 2017 года бывший тогда министром транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян сказал, что после строительства БТК Ереван начнет переговоры с целью осуществления железнодорожных перевозок между Арменией и Турцией. Причем пытались это сделать через Грузию. Но и тогда вмешался Мамедъяров, четко назвав условие, при котором Армения сможет присоединиться к этому проекту – для этого она должна освободить оккупированные территории.

Но не прислушались в Ереване к словам нашего министра. Не хотят там идти единственно доступным путем. Зато прибегают к таким уловкам, как надавить на Грузию, чтобы та уговорила Азербайджан. Хотя прекрасно знают, что Баку никогда не пойдет на подобный шаг. Да и Грузия не согласится на такие уговоры, четко зная позицию азербайджанской стороны, которая к тому же по существу и финансировала все работы по строительству БТК на территории этой страны.

Сегодня завершаются работы по вводу в строй последнего сегмента в рамках проекта Север-Юг на иранской территории - Решт-Астара, в финансировании которого вновь участвует Азербайджан. И не исключено, что в ближайшее время кто-то из армянских политиков вновь заявит претензии на участие и в этом проекте, хотя заранее известно, какой ответ получит. Но заявление будет. А потом прозвучат новые обвинения в адрес Баку, который перекрыл многострадальной стране все пути сообщения. В Баку, конечно, привыкли к этой линии поведения армянских политиков – и правительство Пашиняна пойдет проторенными его предшественниками привычными путями по западным столицам с протянутой шапкой. Жизнь на иждивении – традиционная армянская политика, что никак не сочетается с кавказской гордостью.