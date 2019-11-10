Резиденция президента Казахстана осталась без света

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию для расследования причин аварии в Нур-Султане, приведшей к отключению света в левобережных районах города, включая резиденцию главы государства, сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Берик Курмангали.

"В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы", - написал Курмангали на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

"Президент потребовал от правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем", - добавил он.

В ночь на воскресенье в Нур-Султане произошло возгорание в кабельном канале от подстанции "Левобережная". В целях безопасности пожарных бригад было отключено электроснабжение потребителей, запитанных от данной кабельной линии.

В числе обесточенных оказались девять многоквартирных жилых комплексов на левобережье, а также административные здания - резиденция президента, сенат парламента, мажилис, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд.