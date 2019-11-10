Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения. Об этом говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества.

Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше.

Лидером по потреблению алкоголя на душу населения оказалась Литва, где жители в среднем выпивают 12,3 литра спиртного в год. Второе место заняла Австрия (11,8 литра), третье — Франция (11,7 литра). Пятерку списка замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра) и Израиля (2,6 литра).