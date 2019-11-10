В России погиб дальнобойщик из Азербайджана

64-летний дальнобойщик из Азербайджана погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в Камышинском районе Волгоградской области. Мужчину сбила легковушка.

"Авария произошла в 5:55 воскресенья, 10 ноября", - рассказали V1.RU в пресс-службе региональной полиции. -21-летний водитель «Лады-Гранты» ехал по трассе Волгоград-Сызрань и сбил 64-летнего мужчину - он вышел из стоящего на дороге грузовика Volvo и начал переходить дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте.

Известно, что погибший работал водителем-дальнобойщиком в транспортной компании Азербайджана и возвращался домой из рейса, въехав в Россию со стороны Казахстана.