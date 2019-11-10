Мексика предоставит политическое убежище экс-президенту Боливии

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщает Reuters.

Мексиканский президент Лопес Обрадор также отметил, что в стране признают ответственное отношение Моралеса, «который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию».

Известно, что Мексика была одной из первых стран, которые поздравили Моралеса с победой в президентских выборах.