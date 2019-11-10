Икрам Нур, автор haqqin.az 11:36

Источники в Ираке сообщают о достижении ряда договоренностей между двумя крупными политическими блоками страны: о «возрождении шиитского дома», окончании протестов и «удержании премьер-министра Аделя Абдул-Махди». В минувшие выходные силы безопасности Ирака включили в отношении протестующих режим «асфальтоукладочного катка». Предельно жестко, не дозируя насилие и не беспокоясь о возможных жертвах среди демонстрантов, они приступили к разгону протестующих. Их первоочередной задачей сейчас является «замирение Багдада», а затем, по логике событий, этот стиль подавления будет распространен и на остальные бунтующие провинции страны.

Правительство еще обещает реформы, направленные на выход из кризиса. Премьер-министр Адель Абдул Махди заявил в субботу, 9 ноября, что политические партии «допустили ошибки» в управлении своей страной, признал законность протеста и пообещал избирательную реформу. И в тот же день иракские силы безопасности, зачищая от демонстрантов улицы столицы, не жалели ни боевых патронов, ни слезоточивого газа, ни светошумовых гранат. В итоге погибло по меньшей мере пять человек. И на следующий день к Ираку обратилась уже «большая четверка» - президент Бархам Салих, премьер-министр Адель Абдель-Махди, глава парламента Мохаммед аль-Хальбоуси и глава судебной власти страны Фаек Зидан. Которые вновь обещали, что теперь все в стране станет хорошо, но с протестами пора заканчивать. Недвусмысленный посыл протестующим сделан: разойтись, реформы будут, но проводить их станут те, кто сейчас у власти, в отставку никто не уйдет. Ну, разве что несколько второстепенных и чисто технических фигур. Те, кого это не устраивает, враги Ирака, бунтовщики и их безопасность не гарантирована. Еще несколько дней назад 77-летний премьер Адиль Абдул-Махди выглядел на экранах телевизоров не самым лучшим образом - руки, конечно, не тряслись, но неуверенность чувствовалось. В выходные все волшебным образом изменилось - перед нами снова энергичный и собранный политик, готовый к жестким действиям, излучающий харизму и напор.

«Волшебной пилюлей», вернувшей ему бодрость, без всякого сомнения, являются гарантии, которые он получил после встречи куратора Ирака в Тегеране генерала Касема Сулеймани с сыном верховного аятоллы Ирака Мухаммадом Радой ас-Систани. Источники haqqin.az в Багдаде утверждают, что третьим человеком на этой встрече был Муктада ас-Садр. Но его окружение данный факт категорически отрицает. Что, впрочем, не имеет сейчас особого значения, поскольку был ас-Садр третьим или нет - совершенно не принципиально. Потому как нет у него иного выхода, кроме согласия с теми договоренностями, которые были достигнуты. Более того, даже если они его в чем то и не устраивают - у него нет возможности их разрушить. Да и желания делать это - тоже. Для «сохранения лица», а заодно и поддержки в массах, он может лишь настаивать на более гуманном обращении с демонстрантами - чем сейчас и занимается. Само же негласное соглашение Сулеймани и ас-Систани его вполне устраивает, поскольку и не покушается на то влияние и власть, которое он имеет сейчас в Ираке, и открывает огромное поле для политического маневра с весьма неплохими карьерными перспективами. Если кратко, то достигнутые договоренности предусматривают сохранение - с небольшими коррективами - существующего политического баланса между шиитами, суннитами и курдами в руководстве страной, проведение пакета реформ и обуздание коррупции, а также постепенное снижение роли различных ополчений и вооруженных формирований - вплоть до того, что они станут частью армии или сил безопасности. Главными же условиями для этого, на чем сошлись договаривающиеся стороны, является сохранение премьера Адиль Абдул-Махди у власти. И прекращение протестов. Как уже стало известно, поддержать этот «кейс имени Сулеймани и ас-Систани» выразили готовность все политические партии, за исключением блока «Наср» под руководством бывшего премьера Хайдера аль-Абади. Но и его согласие - вопрос времени, так просто взять и войти ему не слишком комфортно, нужно поторговаться.