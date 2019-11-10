США призвали к проведению выборов в Ираке

Госдепартамент США выразил серьезную обеспокоенность из-за протестов в Ираке, где за последний месяц погибли более 270 демонстрантов.

Вашингтон призвал власти Ирака прекратить насилие по отношению к протестующим и нарушение прав гражданских активистов и СМИ.

Кроме того, в США недовольны решением Багдада ограничить жителям доступ в интернет.

В Госдепе напомнили, что власти Ирака пообещали провести избирательную реформу и досрочные выборы, и это должно быть исполнено в ближайшее время.

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