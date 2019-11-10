Асад назвал войну в Сирии «Третьей мировой»

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью Третьей мировой войны, которая была развязана, в частности, из-за нефтяных залежей. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Сирийский лидер считает, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны со всем остальным миром. В то время как старый миропорядок себя изжил и модель однополярного мира больше не работает, в деле мирового лидерства Америка не желает признавать партнером никого, даже Британию и Францию.

«Война в Сирии — это такая миниатюрная модель Третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть — лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти», — сказал Асад в интервью RT.