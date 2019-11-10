В Украине задумались об отмене призыва в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы ТСН на телеканале «1+1», запись которой доступна на YouTube.

Постановку такой цели министр объяснил тем, что Украина намерена перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной». «Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии», — подчеркнул Загороднюк.

При этом глава Минобороны признал, что отмена призыва вряд ли произойдет в скором времени. «Это не будет в течение года», — пояснил министр. Загороднюк также отметил, что такой позиции придерживается не только он, но и все государство.