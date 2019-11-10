В Мексике похитили золотые слитки на $26 млн

В Мексике грабители напали на грузовик и украли оттуда золото на 26 миллионов долларов, сообщила в воскресенье на своем сайте газета El Debate.

Инцидент произошел в штате Сонора, группа вооруженных людей атаковала грузовик компании SVD, который транспортировал 47 золотых слитков в горнодобывающую компанию Noche Buena.

Украденные слитки имели стоимость около 524 миллионов песо (26 миллионов долларов) — согласно текущей цене металла.

В ходе ограбления пострадали охранники, сопровождавшие автомобиль. Злоумышленники заставили их выйти из машины, разоружили и избили.

За минувший год в Мексике совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек.