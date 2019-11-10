Генсек ОПЕК недоволен

Генеральный секретарь ОПЕК не удовлетворен уровнем исполнения сделки некоторыми участниками сделки ОПЕК+, включая Ирак, передает агентство Bloomberg слова генсека Мохаммеда Баркиндо.

В середине сентября по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было рекомендовано довести исполнение сделки ОПЕК+ до 100% странами, которые ее не исполняют, что позволило бы снизить нефтедобычу еще на 400 тыс. б/с к уровням сентября. При этом некоторые страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ заявили о том, что будут до конца года продолжать перевыполнять сделку.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман выразил надежду в середине октября, что Нигерия, Ирак, Габон и Южный Судан в октябре и ноябре выполнят свои обязательства по соглашению ОПЕК+.

По его словам, Нигерия постепенно выходит на оговоренные соглашением уровни, и для страны не было никаких изменений по квоте.