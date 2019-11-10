В Казахстане взлетели цены на продукты первой необходимости, передает КТК. Хлеб, мука, гречка, молоко и масло за месяц подорожали почти на 10%. Причина – в растущем экспорте и наценках, которые делают перекупщики.

"Заметнее всего увеличилась стоимость пшеничной муки. Цена на первый и высший сорта хоть и поднялась всего на 4%, но это сразу отразилось на стоимости хлеба. Почти в каждом регионе продукт №1 ощутимо подорожал", - отмечается в материале.

Бьют по семейному бюджету и крупы. Гречка поставила новый антирекорд – плюс 8,5% за месяц. Не отстают пшено и перловка.

Стабильный рост показывают яйца, молоко и сливочное масло. Значительно подорожали сезонные овощи. За месяц помидоры и огурцы возросли в цене почти на 13%. А вот капуста, лук и морковь, напротив, подешевели. Чего не скажешь о цитрусовых.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил правительству принять неотложные меры в связи с подорожанием хлеба в стране. Связано это с низким урожаем зерновых в этом году. Цены повысились уже в нескольких регионах страны. К примеру, в Павлодаре цена за булку из муки первого сорта с 85 тенге поднялась до 105 тенге.