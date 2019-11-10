Назван самый популярный фильм года

Стали известны результаты американской премии People's Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Главным фильмом года признали «Мстители: Финал». Картина также одержала победу в категории «Лучший боевик», а сыгравший в ней Железного человека Роберт Дауни-младший оказался лучшим актером 2019 года. Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд был удостоен звания главной звезды боевиков.

В номинации, посвященной комедийному кино, выделили «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Среди драм победила работа Дженни Гейджа «После», а среди семейных лент — «Аладдин» Гая Ричи.

Зендаю наградили как главную актрису года. Коула Спроуса назвали лучшей звездой драматических картин. Среди комедийных актеров победил Ной Сентинео, а озвучившая Налу в «Короле Льве» Бейонсе оказалась лучшей звездой анимации.