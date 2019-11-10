США обвинили в организации госпереворота в Боливии

Государственный переворот, в результате которого ушел в отставку президент Боливии Эво Моралес, был организован США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 11 ноября.

По словам парламентария, на государственный переворот указывает также то, что от руководящей должности в стране отказались спикер парламента и ряд других государственных деятелей.

Ранее в понедельник член Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, подав в отставку, Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути. Он также заверил, что Москва продолжит диалог с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента.