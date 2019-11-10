Лев Аскеров, автор haqqin.az 13:12

Со времен величайшего Леонардо Да Винчи возник и стал растекаться по миру тот самый источник бурного обновления культурного развития человечества, который был наречен Ренессансом. Может, это совсем и не так, однако, закодированный в нем, в том светлом ключе нашего бытия, геном преображения, дает о себе знать по сей день. Правда, в скоротечных буднях и житейских заботах он мелькает так, что все его величие в уходящую минуту не уловить. Ведь жизнь каждого из нас в сравнении с вечностью, пожалуй, всего лишь вспышка. Так-то оно так. Да вот, оказывается, дела, сотворенные в те минувшие мгновения, остаются на века. И восхищаясь гением, прорывающихся к совершенству предков наших, нам и в голову не приходит, что и мы, в отпущенный нам век, работаем на тех, кто будет жить через сотни и сотни лет после нас. Работаем на историю своего народа и страны. А кажется, ничего такого особенного не делаем. В нем, в том замысле и находится скрытый от глаз тот самый геном обновления, что становятся предметом гордости только-только начавшегося третьего тысячелетия. Штрихи его будущего полотна уже видны и впечатляют не только нас, бакинцев. Ведь столица наша пошла и есть от его забытых поселков. Тех самых многочисленных, которые ныне, по велению главы государства, решительно отряхиваются от незаслуженного забвения. Это Балаханы, Биби Эйбат, Сураханы, Раманы, Нардаран…Впрочем, что перечислять! Мы их знаем! Сегодня они переживают свое второе рождение. На их улицы пришла весна. Не поведать о них было бы непростительной ошибкой перед памятью наших предков. Что мы и сделаем. Вот об одном из таких, без преувеличения славных поселков, охваченного весною возрождения, я и поведу речь.

Да, я о Балаханах. Первые хижины поставлены были здесь с незапамятных времен. И мало что изменилось в облике Балаханского поселения даже после того, как из одного, отнюдь не глубоких колодцев, выплеснулась золотисто-коричневая жижа. То была нефть! Дарованная Господом «черное золото». Однако… Давно было подмечено: там, где имелись золотые прииски и нефтяные промыслы, населенные пункты выглядели по-нищебродски. Богатства обходили стороной и Балаханы. Но золотые руки его жителей, вопреки всему, ставили здесь умопомрачительной красоты мечети, воздвигли мавзолей сыну визиря шаха Ибрагима I. Ныне он и мечеть та, что начали свое житие в первые годы ХV столетия, своими архитектурными изысками, высеченными по камню фигурами и бирюзовыми узорами по стенам, приводят и нас, горожан, и разноязычных туристов, в восторженный трепет. - Глаз не оторвать! Правда? – говорит, сопровождавший меня по поселку сотрудник столичного департамента по благоустройству и озеленению Денис Королёв и, разворачивая, прихваченный им фотоальбом, добавляет: - Полюбуйтесь, какими они были. Хотя вид не очень, но красота проступает. И она свое взяла. - А это, что за курган? – тычу я в снимок, запечатлевший высокую насыпь.

- О! – восклицает мой гид. - Это отдельная история. Под этой безжизненной насыпью оказалась средневековая баня. Балаханцы называют ее «Гум хамамы», то есть, песочная баня, построенная ими, то ли в середине ХIV века, то ли еще раньше. Тогда и двор королей Франции не имел бань. Известно, что дочь Ярослава Мудрого, выданная за муж за французского монарха, писала отцу: «От расфуфыренных графьев несет смердячим духом. Не моются. У них нет таких банек, как у нас …» А балаханская баня была не только местом для помывки. Здесь купцы заключали торговые сделки и делились новостями… Поэтому рядом с «Гум хамамы» находился и караван-сарай, принимавший торговый люд из самых разных стран. То и другое сейчас восстановлено в первозданном виде. Сейчас сами увидите… Мой гид человек весьма и весьма компетентный, хороший профессионал и ответственный за весь Балаханский плацдарм. Мне, старому бакинцу не надо было показывать. Я это увидел на яву. И было с чем сравнивать… Три центральные улицы Балаханов в синем полотне заасфальтированных дорог, с высокими бордюрами у тротуаров, что быстроногими ручьями убегают в глубь поселка…

На макушках домов новые, добротные кровли, а вместо покосившихся дверных косяков и скукоженных оконных рам, которые мне самому не так давно приходилось тут лицезреть, фасады из аглая, пахнущие свежим деревом дверные проемы и, поблескивающие алюминием широко распахнутые глаза окон… Грунтовых, в ухабах и ямах дорог, которых я недавно старался избегать, как не бывало… Вместо кривобоких и порядком прогнивших стояков со свисающими чуть ли не до земли проводами, высятся стройные столбы, поверх которых тянутся тугие струны проводов… Уловив мой взгляд на них, идущий рядом со мной Денис Королёв, как бы, походя, бросил, что у них, у жителей, нет теперь проблем с электричеством и интернетом. Ребята из Азэнержи постарались. И вдруг, словно только заметив, удивленно произнес: - Вы только посмотрите, как вытянулись кипарисы и раздались в ширь платаны. А мы их высадили с полгода назад, - а затем, явно догадавшись – почему, топнул ногой по асфальту и не без хитрецы, спросил: - Догадайтесь, что было под ним? Я развел руками. - Вдоль всех этих улиц и тупиков находились шамбо – выгребные ямы. Ведь канализации здесь, стоящим на золоте населенном пункте, никогда не было. Теперь под нашими ногами, где-то на метровой глубине проходят широченные трубы, по которым все нечистоты и уходят отсюда. Даже при самых проливных дождях здесь потопов не бывает…