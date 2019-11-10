Асад объяснил отправку российских войск в Сирию

Россия отправляет войска в Сирию, чтобы защититься от терроризма в своих границах, считает сирийский президент Башар Асад. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, поскольку терроризм (и его идеология) не знает границ — он не признает политических границ», — цитирует издание слова главы Сирии.

Асад также подчеркнул, что российские военные в Сирии воюют за интересы не какой-то конкретной личности, будь то глава российского государства Владимир Путин или кто-либо еще.