Страны ЕС обсудят будущее ядерной сделки с Ираном

Глава МИД Германии Хайко Маас встретится в Париже с коллегами из Британии и Франции для обсуждения ситуации вокруг Ирана, который продолжает сокращать свои обязательства по ядерной сделке.

Во второй половине дня в понедельник стороны рассмотрят варианты сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Обсуждение иранской проблемы состоится также в рамках внешнеполитического совета ЕС, так как Брюссель крайне обеспокоен действиями Тегерана по обогащению урана.

«Хотим сохранить СВПД, но тогда Иран должен наконец вернуться к своим обязательствам, придерживаться их, иначе мы ограничим все механизмы, которые предусмотрены соглашением», — сказал Маас.

Ранее Иран в рамках сокращения третьего этапа обязательств по ядерному соглашению получил с объекта в Фордо первую партию урана, обогащенного до 5%. В Тегеране не исключили также полного отказа от ядерного соглашения.